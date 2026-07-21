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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الوادي الجديد تبحث الرسوم والكشف الطبي للطلاب الجدد ومنح الدرجات العلمية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الوادي الجديد جلسته الدورية برئاسة الدكتور رجب كامل، المشرف على قطاع التعليم والطلاب، وبرعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنظيمية المهمة، ومتابعة الاستعدادات الخاصة بالعام الجامعي الجديد 2026/2027.

واستهل المجلس أعماله بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض تقريرًا حول أعداد الطلاب المقيدين والمسددين وغير المسددين للرسوم الدراسية بمختلف كليات الجامعة حتى 9 يوليو 2026، للوقوف على الموقف التنفيذي لعمليات السداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية.

كما ناقش المجلس منح الدرجات العلمية لطلاب عدد من الكليات، شملت كليات العلوم والطب البيطري وعلوم الرياضة والآداب، ومتابعة ما تم بشأن إعلان النتائج، إلى جانب اعتماد منح الدرجات العلمية لخريجي كليتي التربية والزراعة، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

وبحث المجلس مذكرة الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بشأن الرسوم الدراسية المقررة للعام الجامعي 2026/2027، ومراجعة الإجراءات التنفيذية المرتبطة بها، بما يضمن تيسير الخدمات المقدمة للطلاب وتحقيق الانضباط الإداري داخل الكليات.

كما ناقش الأعضاء الترتيبات الخاصة بتوقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للالتحاق بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد، مع تأكيد الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب وتقديم الخدمات الطبية والإدارية لهم بصورة منظمة.

وتناول المجلس متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة الصادر بتاريخ 26 أبريل 2026، بشأن اشتراط حضور الخريجين لإحدى ورش العمل التي ينظمها مركز التطوير المهني قبل منح الدرجة العلمية، وذلك بهدف تنمية المهارات الشخصية والمهنية للخريجين وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل.


وأكد الدكتور رجب كامل أهمية استمرار التنسيق بين الكليات والإدارات المختصة لضمان جودة الخدمات التعليمية والطلابية، والعمل على تهيئة المناخ المناسب لبدء العام الجامعي الجديد، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والخدمي.

واختتم المجلس أعماله بمناقشة واعتماد الشعار الجديد للإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب، مع التوجيه بتعميمه على جميع كليات الجامعة واستخدامه في المكاتبات الرسمية والفعاليات المختلفة، بما يسهم في تعزيز الهوية المؤسسية وتوحيد المظهر التنظيمي للإدارة على مستوى الجامعة.

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