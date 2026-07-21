قبل وصولها للمستشفى.. مسعف يستقبل مولودة على طريق "سانت كاترين - نويبع"| ما القصة ؟

لم يكن الليل في جبال جنوب سيناء تلك الليلة يشبه أي ليلة أخرى كان السكون يلف الطريق الجبلي الممتد بين نويبع وسانت كاترين، قبل أن تمزقه صرخات أم داهمتها آلام المخاض بصورة مفاجئة وعنيفة، لتبدأ دقائق حبست الأنفاس، انتهت بميلاد طفلة داخل سيارة إسعاف، في مشهد جسّد أسمى معاني الإنسانية وسرعة الاستجابة.

في تمام الثانية والنصف بعد منتصف الليل، تلقى المسعف عبد السلام عبد الجاب إشارة عاجلة عبر جهاز اللاسلكي بوجود حالة ولادة طارئة في مدينة نويبع. لم يتردد لحظة، وانطلق برفقة فني القيادة أحمد عبد الهادي نحو موقع البلاغ، مدركين أن كل دقيقة قد تصنع الفارق بين الحياة والخطر.

وعند الوصول، كانت السيدة، وهي في مقتبل العشرينيات من عمرها، تعاني آلام مخاض شديدة أنهكت قواها، ولم تعد قادرة على الحركة. وسرعان ما جرى نقلها إلى سيارة الإسعاف برفقة والدتها، والانطلاق بها إلى مستشفى سانت كاترين، على أمل الوصول قبل لحظة الولادة.

ومع صعود السيارة بين المنحنيات الجبلية الوعرة، اشتدت آلام الأم، وتعالت صرخاتها التي ارتدت أصداؤها بين الجبال، بينما كانت والدتها تتابع المشهد بقلب يرتجف ودموع لا تتوقف، تستغيث بالمسعف لإنقاذ ابنتها.

في تلك اللحظات، أدرك المسعف أن الوقت لم يعد يسمح بالانتظار، وأن المولودة اختارت أن ترى النور قبل الوصول إلى المستشفى. بهدوء وثقة، بدأ في توجيه الأم، وطمأنها بكلمات بسيطة، مع متابعة علاماتها الحيوية، فيما واصل قائد السيارة السير بحذر شديد على الطريق الجبلي، حفاظًا على سلامة الجميع.

وبين لحظات الألم والترقب، دوّى صوت الحياة.

استقبل المسعف المولودة داخل سيارة الإسعاف، ثم سارع بتجفيفها وتحفيزها حتى اطمأن إلى استقرار حالتها، قبل أن يرفعها إلى والدتها، لتتبدل صرخات الوجع إلى دموع فرح، وتعانق الأم رضيعتها لأول مرة، بينما لم تتمالك الجدة نفسها من البكاء، في مشهد إنساني امتزجت فيه مشاعر القلق بالطمأنينة، والخوف بالفرحة.

ووصلت سيارة الإسعاف إلى مستشفى سانت كاترين، حيث استقبلت الأطقم الطبية الأم ورضيعتها، وأجرت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، بما في ذلك استخراج المشيمة، للاطمئنان على حالتهما الصحية.

وأكد الدكتور هاني العزبي، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، أن حالة الأم والمولودة مستقرة وجيدة، وأنهما غادرتا المستشفى بعد استكمال الرعاية الطبية اللازمة، مشيدًا بكفاءة المسعفين والأطقم الطبية، ومؤكدًا أنهم على درجة عالية من التدريب والجاهزية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

وتبقى هذه الواقعة شاهدًا جديدًا على أن رجال الإسعاف لا ينقلون المرضى فحسب، بل يحملون على عاتقهم مسؤولية إنقاذ الأرواح، ويكتبون، في أصعب اللحظات، قصصًا إنسانية تُروى بكل فخر، وتؤكد أن الرحمة والشجاعة قد تلتقيان داخل سيارة ، على طريق جبلي، وفي قلب ليلة لا تُنسى.



