قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بداية مخيبة.. الكرملين يستبعد تحسن العلاقات مع بريطانيا بعد تولي بورنهام
رئيسا الجامعة والقطاع يكرمان الفائزين في مسابقة “رواد العربية” بالأزهر.. صور
مئات القتلى والمصابين.. هل حاولت إدارة ترامب إخفاء العدد الحقيقي لخسائرها؟
"إعلامي الوزراء": هيئة المحطات النووية تؤكد الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة في مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية
القهوة سليمة مش مغشوشة.. الشعبة توضح تصريحها الخاص بفساد 80% من البن
من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم
ترامب يرفض تهديد عمدة نيويورك باعتقال نتنياهو
التحفظ على مركب سياحي بالأقصر وإحالة واقعة إلقاء مخلفات في النيل للنيابة
هبوط جديد .. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص
الصفقة تمت.. منصف بكرار أهلاوي 4 سنوات والإعلان قريبا| خاص
مركز 6 وصخرة دفاع.. ماذا يحتاج الأهلي لتدعيم صفوفه في ميركاتو الصيف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل وصولها للمستشفى.. مسعف يستقبل مولودة على طريق "سانت كاترين - نويبع"| ما القصة ؟

المسعف تلقى المولود فى سيارة الإسعاف علي الطريق
المسعف تلقى المولود فى سيارة الإسعاف علي الطريق
ايمن محمد

لم يكن الليل في جبال جنوب سيناء تلك الليلة يشبه أي ليلة أخرى كان السكون يلف الطريق الجبلي الممتد بين نويبع وسانت كاترين، قبل أن تمزقه صرخات أم داهمتها آلام المخاض بصورة مفاجئة وعنيفة، لتبدأ دقائق حبست الأنفاس، انتهت بميلاد طفلة داخل سيارة إسعاف، في مشهد جسّد أسمى معاني الإنسانية وسرعة الاستجابة.

في تمام الثانية والنصف بعد منتصف الليل، تلقى المسعف عبد السلام عبد الجاب إشارة عاجلة عبر جهاز اللاسلكي بوجود حالة ولادة طارئة في مدينة نويبع. لم يتردد لحظة، وانطلق برفقة فني القيادة أحمد عبد الهادي نحو موقع البلاغ، مدركين أن كل دقيقة قد تصنع الفارق بين الحياة والخطر.

وعند الوصول، كانت السيدة، وهي في مقتبل العشرينيات من عمرها، تعاني آلام مخاض شديدة أنهكت قواها، ولم تعد قادرة على الحركة. وسرعان ما جرى نقلها إلى سيارة الإسعاف برفقة والدتها، والانطلاق بها إلى مستشفى سانت كاترين، على أمل الوصول قبل لحظة الولادة.

ومع صعود السيارة بين المنحنيات الجبلية الوعرة، اشتدت آلام الأم، وتعالت صرخاتها التي ارتدت أصداؤها بين الجبال، بينما كانت والدتها تتابع المشهد بقلب يرتجف ودموع لا تتوقف، تستغيث بالمسعف لإنقاذ ابنتها.

في تلك اللحظات، أدرك المسعف أن الوقت لم يعد يسمح بالانتظار، وأن المولودة اختارت أن ترى النور قبل الوصول إلى المستشفى. بهدوء وثقة، بدأ في توجيه الأم، وطمأنها بكلمات بسيطة، مع متابعة علاماتها الحيوية، فيما واصل قائد السيارة السير بحذر شديد على الطريق الجبلي، حفاظًا على سلامة الجميع.

وبين لحظات الألم والترقب، دوّى صوت الحياة.

استقبل المسعف المولودة داخل سيارة الإسعاف، ثم سارع بتجفيفها وتحفيزها حتى اطمأن إلى استقرار حالتها، قبل أن يرفعها إلى والدتها، لتتبدل صرخات الوجع إلى دموع فرح، وتعانق الأم رضيعتها لأول مرة، بينما لم تتمالك الجدة نفسها من البكاء، في مشهد إنساني امتزجت فيه مشاعر القلق بالطمأنينة، والخوف بالفرحة.

ووصلت سيارة الإسعاف إلى مستشفى سانت كاترين، حيث استقبلت الأطقم الطبية الأم ورضيعتها، وأجرت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، بما في ذلك استخراج المشيمة، للاطمئنان على حالتهما الصحية.

وأكد الدكتور هاني العزبي، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، أن حالة الأم والمولودة مستقرة وجيدة، وأنهما غادرتا المستشفى بعد استكمال الرعاية الطبية اللازمة، مشيدًا بكفاءة المسعفين والأطقم الطبية، ومؤكدًا أنهم على درجة عالية من التدريب والجاهزية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

وتبقى هذه الواقعة شاهدًا جديدًا على أن رجال الإسعاف لا ينقلون المرضى فحسب، بل يحملون على عاتقهم مسؤولية إنقاذ الأرواح، ويكتبون، في أصعب اللحظات، قصصًا إنسانية تُروى بكل فخر، وتؤكد أن الرحمة والشجاعة قد تلتقيان داخل سيارة ، على طريق جبلي، وفي قلب ليلة لا تُنسى.


 

جنوب سيناء مسعف مولود سيارة إسعاف الطريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

جوارديولا

بعد 3 إخفاقات مونديالية.. هل يكون جوارديولا بداية نهضة إيطاليا؟

المسعف تلقى المولود فى سيارة الإسعاف علي الطريق

قبل وصولها للمستشفى.. مسعف يستقبل مولودة على طريق "سانت كاترين - نويبع"| ما القصة ؟

إمام عاشور

كيف يتحرك الأهلي لحماية إمام عاشور من إغراءات الدوري السعودي؟

بالصور

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.

الشمس الحارقة.. نصائح لمالكي السيارات وتحذير من الطقس الحار

تحذير من الطقس الحار
تحذير من الطقس الحار
تحذير من الطقس الحار

الطقس الحار وتأثيره على صحتك.. أعراض لا تتجاهلها في الصيف

الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد