مفتي الجمهورية يهنئ رئيس محكمة النقض بمناسبة توليه منصبه

استقبل القاضي ربيع لبنه، رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونائباه الأول والثاني القاضي رفعت محمود طلبه والقاضي فراج عباس عبد الغفار عضوا مجلس القضاء الأعلى بمقر محكمة النقض، فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، الذي حرص على تقديم التهنئة بمناسبة تولي القاضي ربيع لبنه رئاسة محكمة النقض ورئاسة مجلس القضاء الأعلى بتشكيله الجديد

وخلال الزيارة، أعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن خالص تهانيه لرئيس محكمة النقض، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية السامية، مشيرا إلى جلال رسالة القضاء وقدسيتها وأثرها في صون وترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، لافتا إلى دور محكمة النقض الرائد في توحيد المبادئ القانونية وإرساء دعائم العدالة.

من جانبه، أعرب القاضي ربيع لبنه عن بالغ تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور الوطني والعلمي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وقيم الاعتدال والتسامح، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يسهم في دعم استقرار الدولة وصون أمنها الفكري.