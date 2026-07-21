مشادة كلامية تنهي حياة سائق طعنا بسبب راكب في شرق الإسكندرية

لقي سائق شاب مصرعه، اليوم، إثر تعرضه لطعنة نافذة خلال مشادة كلامية نشبت بين عدد من السائقين بمنطقة الساعة شرق الإسكندرية، بسبب خلاف على أولوية تحميل أحد الركاب، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة ثانِ الرمل بلاغًا يفيد بوقوع مشادة كلامية بين سائقين بمنطقة الساعة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية عن مصرع الشاب "ك.و.ا"، 18 عامًا، إثر إصابته بطعنة نافذة بسلاح أبيض، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف جهات التحقيق.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحريات، وتمكنت من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11388 لسنة 2026 إداري قسم شرطة ثانِ الرمل، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية، وأقوال عدد من أصدقاء المجني عليه، أن الواقعة بدأت بخلاف بين السائقين حول أولوية تحميل أحد الركاب، حيث اعترض والد أحد السائقين على قيام المجني عليه بتحميل الراكب، لتنشب مشادة كلامية بين الطرفين بعد أن أكد المجني عليه أن "الرزق بيد الله".

وأضافت التحريات أن المشادة الكلامية تطورت إلى اعتداء، قبل أن يتدخل أحد أفراد الطرف الآخر، ويقوم المتهم بإشهار سلاح أبيض ومطاردة المجني عليه في الشارع، حتى تمكن من اللحاق به بالقرب من محطة الساعة، وسدد له طعنة قاتلة أثناء وجوده داخل السيارة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتواصل النيابة العامة بالإسكندرية سماع أقوال الشهود واستكمال التحقيقات، للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.