قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالناصر زيدان يتحدث لـ صدى البلد عن علاقته بالخطيب ورأيه بتجربة حسام حسن
ضربة قوية لغش المبيدات .. الزراعة تضبط 1400 عبوة مخالفة بكفر الزيات
عبد الناصر زيدان يكشف لأول مرة سبب أزمته مع مرتضى منصور: خلاف "ماريوت" أشعل الأزمة .. فيديو
تحذيرات من وصوله لمدخرات المصريين .. كيف يواجه القانون النصب الإلكتروني؟
مشهد نادر | زغاريد وتكبيرات في تشييع جنازة الشيخ حمادة صعصع بالأقصر .. صور
الأهلي يقترب من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا .. ماذا حدث؟
إسرائيل تتهم إيران بنقل آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق جبل الفأس
مخدرات وزواج عرفي | تفاصيل صادمة في بلاغ كاذب من زوجة بسبب حماتها بالسلام
السجل التجاري أون لاين .. كيفية الاستفادة من خدمات المستثمرين والشركات إلكترونيا
رئيس جيه بي مورجان يحذر رئيس وزراء بريطانيا من فرض ضرائب إضافية على البنوك
برعاية إنبي المصرية | تزويد منطقة الملك الحسين بن طلال الأردنية بالغاز الطبيعي
الأهلي يوقع عقود ودية برشلونة في "كامب نو" 19 أغسطس| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر: الثروات الطبيعية الموجودة بالمحافظة تضع على عاتق الجميع مسؤولية حفظها وتنميتها

محافظ البحر الأحمر:
محافظ البحر الأحمر:
أ ش أ

 أكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر أن الثروات الطبيعية الموجودة بالمحافظة تضع على عاتق الجميع مسؤولية وطنية وأخلاقية لحفظ هذه الثروات وتنميتها، باعتبارها الركيزة الأساسية للدخل القومي والوعاء الحقيقي للاستثمار، موضحًا أن التنمية المستدامة والإدارة الذكية هما السبيل الوحيد لضمان استدامة تلك الموارد للأجيال القادمة.

جاء ذلك، حسب بيان المحافظة اليوم/الثلاثاء/، خلال الكلمة التي ألقاها المحافظ بفاعليات الندوة التدريبية المخصصة للتعريف بمعايير وآليات تقييم المشروعات المشاركة في الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2026؛ وذلك ضمن زخم حراك تنموي فريد يمزج بين عبقرية المكان وطموح العصر، لتشكل تلك الندوة نقطة انطلاق جديدة نحو تدريب المشاركين ورسم ملامح الغد المستدام.

وأشار الدكتور وليد البرقي إلى أن المحافظة وهبها الله عز وجل، مقومات طبيعية فريدة؛ تجسدت في سلاسل جبال ساحرة وصحارى ممتدة تفتح آفاقاً لا حدود لها لنشاط سياحة "السفاري"، إلى جانب طبيعة ساحلية وشمس مشرقة تجعل منها درة السياحة العالمية، فضلاً عن ثرواتها المحجرية والتعدينية الزاخرة.

​وأوضح المحافظ أن العالم يشهد ميلاد عصر جديد تتصدره صناعة المعلومات، والتقنيات المتطورة، وصناعة الأفكار الخلاقة، مؤكداً أن اقتصاد المعرفة والأفكار هو المستقبل الذي ندلف إليه بخطى واثقة، وأن المحافظة تملك مخزوناً هائلاً من الأفكار الرائدة التي يجب أن تترجم إلى واقع ملموس خلال تلك المبادرة، كما وجه دعوة مفتوحة وصريحة لجميع أبناء البحر الأحمر والمبتكرين لتقديم طرحهم والمشاركة الفاعلة.

وشدد الدكتور وليد البرقي، على أن الجميع رابح في تلك الساحة الفكرية؛ إذ إن المشاركة في حد ذاتها تمنح صاحبها خبرة صلبة وثقلاً معرفياً وتجربة عملية عميقة في صياغة المستقبل، حتى وإن لم يحالف الحظ مشروعه بالفوز النهائي حيث شهدت الندوة شرحاً تفصيلياً ركز على معايير التقييم الدقيقة التي سُتطبق على المشروعات المقدمة، والتي تأتي في مقدمتها المكون الأخضر ومدى قدرة المشروع على تقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد استخدام الموارد، إلى جانب المكون الذكي ومدى اعتماده على التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية، فضلاً عن معايير الجدوى الاقتصادية والقابلية للتطبيق والتكرار والأثر المجتمعي الشامل، بما يضمن تصفية واختيار أفضل النماذج القادرة على المنافسة على المستوى الوطني والدولي.

​و​أفاد البيان بأن تلك المبادرة الوطنية الرائدة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تمثل المبادرة الخضراء الذكية نموذجاً غير مسبوق عالمياً يربط بين البعد البيئي والتحول الرقمي، مستهدفة وضع حلول محلية مبتكرة للمشكلات البيئية وتغير المناخ، مما يضع عروس البحر الأحمر في صدارة المحافظات الرائدة التي تترجم الرؤى الوطنية إلى مشروعات واقعية ذات أثر ملموس على أرض الواقع وقد استعرض المتدربون والخبراء خلال فعاليات الندوة الفئات الست المعنية بالدورة الرابعة للمبادرة، والتي تتنوع بين المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المتعلقة بمبادرة حياة كريمة)، بالإضافة إلى مشروعات الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، وأخيراً المشروعات غير الهادفة للربح، وهو ما يضمن استيعاب كافة الطاقات والإبداعات الموجودة داخل المجتمع المحلي بالمحافظة وتوجيهها نحو المسار الأخضر.

وتابع البيان أن القائمين على الندوة أكدوا على مواصلة تقديم الدعم الفني والتوجيه اللازمين لكافة المتقدمين خلال فترة تسجيل المشروعات، لضمان استيفائها لكافة الشروط والمواصفات المعيارية؛ بما يعزز من فرصة المحافظة في اقتناص المراكز الأولى، ويؤكد قدرة كوادرها وأبنائها على تقديم حلول بيئية واقتصادية ذكية تجعل من المحافظة نموذجاً يحتذى به في التحول الأخضر والتنمية المستدامة

محافظ البحر الأحمر الثروات الطبيعية مسؤولية وطنية الثروات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الاهلي

فرج عامر: لاعب الأهلي المعار للنرويج تحول إلى ماكينة أهداف.. والأحمر ينتظر موسما مختلفا

كوكوريلا - ميسي

أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

صورة أرشيفية

عمرة بلا قيود طوال العام.. السعودية تُدشن تأشيرة متعددة الدخول بمرونة غير مسبوقة للمعتمرين

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

صورة أرشيفية

خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية

ترشيحاتنا

باكستان

إيران وباكستان تبحثان مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود

أرشيفية

ترامب يستقبل الرئيس اللبناني وسط مساع أمريكية للقاء ثلاثي مع نتنياهو

النمسا

النمسا تعلن نتائج سياسة اللجوء المشددة وأبرز التوصيات لمواجهة الهجرة غير الشرعية

بالصور

اكتئاب ما بعد الولادة لا يصيب الأمهات وحدهن .. دراسة تكشف أعراضًا مختلفة في الآباء الجدد

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟

نشرة المرأة والمنوعات | علامات تدل على وجود بق الفراش.. هل التعرق الزائد أثناء النوم علامة على مشكلة صحية؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بطعم المطاعم.. فراخ محشية بالشعرية على الطريقة المغربية

طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد