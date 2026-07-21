استثمارات بـ 5 مليارات جنيه لتطوير مشروعات متعددة الاستخدامات بالقاهرة

تشهد السوق العقارية توقيع اتفاق استثماري جديد بقيمة 5 مليارات جنيه لتطوير مشروع تجاري إداري طبي بمنطقة غرب القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، في موقع حيوي، ضمن خطة توسع تتضمن تنفيذ مشروع آخر بشرق العاصمة.

يتضمن المشروع وحدات تجارية وإدارية وطبية بمساحات متنوعة، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة، على أن تبدأ أعمال التنفيذ في نوفمبر 2026، مع استهداف التشغيل خلال الربع الثالث من عام 2029. كما يشمل الاتفاق تطوير مشروعين متعددي الاستخدامات في مناطق استراتيجية، بما يدعم توفير مساحات للأنشطة الاقتصادية والخدمية في مناطق تشهد توسعًا عمرانيًا متسارعًا.

يعكس التحرك الاستثماري توجهًا متناميًا نحو تعزيز الشراكات بين المطورين لتنفيذ مشروعات تعتمد على تنوع الاستخدامات وتعظيم الاستفادة من المواقع الحيوية، مع الاستعانة بآليات تنظيم مالي تضمن انتظام التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويأتي تنفيذ هذه المشروعات في إطار تعاون استثماري بين IGI Developments وKulture Developments، ضمن خطط توسع تستهدف دعم جهود التنمية العمرانية في غرب وشرق القاهرة.