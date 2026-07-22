وزير الخارجية: شركات الملابس الجاهزة السريلانكية مهتمة بتوسيع استثماراتها في مصر

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم "الأربعاء"، بـ"فيجيتا هيرث"، وزير خارجية سريلانكا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد في مانيلا.

وقد أشاد الوزيران بما تشهده العلاقات المصرية–السريلانكية من تطور خلال السنوات الأخيرة، معربين عن الحرص على مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأكد الوزير عبد العاطي اهتمام مصر بمواصلة تفعيل أطر التعاون الثنائي، ولا سيما انتظام انعقاد المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، فضلًا عن تعزيز التعاون البرلماني، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات السريلانكية في السوق المصرية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء ما توفره من حوافز ومزايا للمستثمرين الأجانب.

ورحب باهتمام كبرى الشركات السريلانكية العاملة في قطاع الملابس الجاهزة بتوسيع استثماراتها في مصر، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تذليل أية عقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وإحياء نشاط مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالتعاون القائم بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، مؤكدًا أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في هذا المجال، وتعزيز الاستفادة من الخبرة المصرية في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالقطاع السياحي والأثري.

كما أكد استعداد مصر لتعزيز التعاون مع سريلانكا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والاستفادة من الدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المعتدل، بما في ذلك إيفاد الأئمة والمعلمين إلى المؤسسات الدينية والتعليمية في سريلانكا.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر إزاء أبرز التحديات الإقليمية، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التوترات، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

واستمع كذلك إلى تقييم وزير خارجية سريلانكا للتطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وجنوب آسيا، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية.

من جانبه، أكد وزير خارجية سريلانكا اهتمام بلاده بمواصلة تطوير علاقاتها مع مصر، مشيدًا بما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية ودولية.

وأعرب عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، فضلًا عن مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.