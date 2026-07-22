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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أمن الغربية يحرر 192 مخالفة لقائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

حررت إدارة مرور الغربية، 192 مخالفة متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

حملات مرورية 


تلقى اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  192 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

ردع مخالفين قانونيا 


كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 81 ألفا و455 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

الحد من الحوادث 

الحد من الحوادث وكانت اﻹدارة العامة للمرور وجهت بتكثيف الحملات على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر؛ لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، وتكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل حملات مرورية ردع مخالفين

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