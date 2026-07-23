تجديد تكليف محمد مصطفى مديرا لبرامج كلية علوم الطاقة بجامعة بنها الأهلية

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، قرارا بتجديد تكليف الدكتور محمد مصطفى محمد، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة بنها، مديرا لبرامج كلية علوم الطاقة بجامعة بنها الأهلية، وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس 2026 وحتى 31 يوليو 2027.



وتضمنت القرارات أيضا تجديد تكليف الدكتور أشرف إسماعيل المشد، الأستاذ بكلية الطب البشري بجامعة بنها، مديرا لبرامج كلية الطب البشري بجامعة بنها الأهلية، والدكتور محمود علي رفاعي، الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، مديرا لبرامج كلية الهندسة، والدكتورة غادة محمد المسلمي، الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، مديرًا لبرامج كلية الفنون البصرية والتصميم.

كما شملت القرارات تجديد تكليف الدكتورة أسماء محمود علي، الأستاذ بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، مديرا لبرامج كلية العلاج الطبيعي، والدكتورة هبة محمود أحمد، الأستاذ بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، مديرا لبرامج كلية طب الأسنان، والدكتورة دعاء عقل أحمد، الأستاذ بكلية التجارة بجامعة بنها، مديرًا لبرامج كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال.

كما أصدر رئيس مجلس الأمناء قرارا بتكليف كل من

الدكتورة إيمان أحمد عبد الغفار، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، مديرًا لبرامج كلية علوم الحاسب، والدكتور أحمد حسن خليل، الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، مديرًا لبرامج كلية الطب البيطري بجامعة بنها الأهلية.

ووجه الدكتور جمال السعيد الشكر والتقدير لكل من الدكتور أيمن سمير فريد، الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة بنها ومدير برامج كلية الطب البيطري السابق، والدكتور شادي المشد، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها ومدير برامج كلية علوم الحاسب السابق، تقديرا لجهودهما المتميزة فى دعم العملية التعليمية والبحثية والطلابية بجامعة بنها الأهلية.