مأساة في بنها.. طفل يغرق أثناء الاستحمام بمياه الرياح التوفيقي وقوات الإنقاذ تواصل البحث

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية جهودها لانتشال جثمان طفل لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي، أمام منطقة عزبة البرنس بمدينة بنها، بعدما جرفه التيار أثناء الاستحمام لعدم إجادته السباحة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بغرق طفل بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة عزبة البرنس.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة الأولية أن الطفل نزل إلى المياه للاستحمام، إلا أن التيار جرفه، ما أدى إلى غرقه.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري عمليات البحث لانتشال الجثمان، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.