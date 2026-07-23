تكريم الطلبة المتفوقين أبناء الشهداء ومصابى العمليات الحربية للعام المنقضى بقنا

أعلن مكتب المستشار العسكري بمحافظة قنا، بدء تنفيذ إجراءات تكريم الطلبة المتفوقين دراسيًا من أبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية وأعضاء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أسر الأبطال وتقدير تفوق أبنائهم العلمي عن العام الدراسي 2025/2026 للحاصلين على شهادات الدراسات العليا والجامعية والثانوية العامة والإعدادية.

وأشار بيان مكتب المستشار العسكري، إلى أنه سوف يتم تكريم الطلبة المتفوقين من أبناء الضباط والعاملين بالقوات المسلحة والمتقاعدين والرتب الأخرى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة برفع الروح المعنوية لأبنائها وتقديرا لتفوقهم الدراسى.

وأضاف بيان المستشار العسكري، حيث يستفيد من المبادرة الحاصلون على شهادات الدراسات العليا والجامعية والثانوية العامة والإعدادية وفقا للشروط المعلنة.

وأوضح البيان، بأن التقديم يتطلب استيفاء جميع المستندات الرسمية ومن بينها ما يثبت صلة القرابة وحالة الاستشهاد أو الإصابة وأصل أو صورة معتمدة من الشهادات الدراسية، وبيانات الدرجات والمستندات الوظيفية الخاصة بولي الأمر، بحسب كل حالة مع التأكيد على توقيع إقرار بعدم التقدم للتكريم من أكثر من جهة حتى لا يتم استبعاد الطلب.

جدير بالذكر، أن الطلبات المستوفاة سيتم تسجيلها على منظومة الشبكة العسكرية لاختيار المكرمين على مستوى القوات المسلحة، وفقا لأعلى المجاميع بينما سيتم تكريم باقي المستحقين على مستوى إدارة الأسلحة والذخيرة، مع إخطار المقبولين بمواعيد التكريم قبل انعقاد الاحتفالات مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط المنظمة لعملية التقديم.



