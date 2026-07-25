بالأغاني الوطنية.. ثقافة الوادي الجديد تحيي ذكرى ثورة 23 يوليو

أحيت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد، ذكرى ثورة 23 يوليو بتنظيم احتفالية فنية بمقر نقابة المهندسين بمدينة الخارجة، ضمن فعاليات وزارة الثقافة الهادفة إلى إحياء المناسبات الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والهوية المصرية.



فقرات فنية متنوعة



وجاءت الاحتفالية ضمن برامج الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بإشراف جمال عبد الناصر، مدير عام الإقليم، وتنفيذ فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.



وشهدت الاحتفالية مشاركة فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان محمد سعد، التي قدمت باقة من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الحضور، واستحضرت محطات مضيئة من تاريخ الوطن، في أجواء اتسمت بالحماس والفخر.



وتأتي هذه الفعالية في إطار خطة وزارة الثقافة لتقديم أنشطة ثقافية وفنية مجانية بمختلف المحافظات، بما يسهم في نشر الوعي الثقافي وتعزيز الانتماء الوطني، وإحياء المناسبات القومية من خلال الفنون والإبداع.