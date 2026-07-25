أبناء الوادي الجديد يختتمون مشاركتهم المتميزة في حملة «أهلًا بالصيف» بالإسكندرية

اختتم أبناء محافظة الوادي الجديد مشاركتهم في فعاليات حملة «أهلًا بالصيف» التي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة الإسكندرية، وذلك تحت رعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز وعي الأطفال والنشء بالمحافظات الحدودية، وتنمية روح الانتماء والمواطنة لديهم.



فعاليات توعوية وثقافية وترفيهية

وشارك وفد المحافظة في برنامج متكامل ضم فعاليات توعوية وثقافية وترفيهية، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، وجمعية الهلال الأحمر المصري، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، وعدد من الوزارات والجهات الشريكة، حيث تضمن البرنامج ورش عمل تفاعلية وزيارات ميدانية لعدد من المعالم الحضارية والمؤسسات الثقافية والعلمية، إلى جانب أنشطة هدفت إلى تنمية المهارات وتعزيز التواصل بين الأطفال من مختلف المحافظات.

واختُتمت الفعاليات وسط أجواء من التفاعل والإيجابية، فيما كرّمت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحدى النماذج المتميزة من أبناء الوادي الجديد، تقديرًا لأدائها ومشاركتها الفاعلة، في تأكيد على المستوى المشرف الذي ظهر به أبناء المحافظة طوال فعاليات الحملة، وما عكسوه من وعي والتزام وتميز.