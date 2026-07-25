مكمل غذائي مصري جديد لإنقاص الوزن بالأسواق.. باحثة تكشف التفاصيل

في خطوة جديدة لدعم الابتكار في مجال الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية، اقترب مشروع بحثي مصري لإنتاج مكمل غذائي طبيعي يساعد على إنقاص الوزن من دخول مرحلة الإنتاج، بعد استكمال الترتيبات الخاصة بالتسجيل والتصنيع بالتعاون بين عدد من المؤسسات العلمية والصناعية.

وأكدت الدكتورة رشا حنفي، أستاذ التحليل الدوائي، أن المشروع أصبح على مشارف مرحلة التصنيع عقب الاتفاق على بدء إجراءات التسجيل والتعاون بين الجامعة الألمانية في مصر، والأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا، وشركة المهن الطبية المصرية، موضحة أنه تم عقد الاجتماعات اللازمة لاستكمال خطوات إطلاق المنتج.

مستخلص طبيعي من نبات القمح بتركيبة مبتكرة

وأوضحت حنفي، خلال مداخلة عبر برنامج "صباح جديد" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنتج يعتمد على مستخلص طبيعي يتم الحصول عليه من أجزاء محددة من نبات القمح، وليس من الحبوب نفسها، مشيرة إلى أن طريقة الاستخلاص المبتكرة تمنح المركبات الطبيعية الموجودة في النبات خصائص تساعد على إنقاص الوزن.

وأكدت أن المنتج يختلف عن التصور الشائع حول ارتباط القمح بزيادة الوزن، موضحة أن الاستفادة من أجزاء معينة من النبات واستخلاص المركبات الفعالة منها هو ما يمنح المكمل خصائصه المميزة.

حل طبيعي لدعم التحكم في الوزن

وأضافت أستاذ التحليل الدوائي أن المكمل الغذائي الجديد يختلف عن الأدوية العلاجية المتداولة لإنقاص الوزن، حيث يصنف كمكمل غذائي طبيعي يتميز بدرجة أمان أعلى وآثار جانبية أقل مقارنة ببعض العقاقير المستخدمة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن معظم المنتجات الموجودة في الأسواق تعتمد على أدوية مخصصة للعلاج، بينما يمثل هذا المشروع أحد الحلول الطبيعية التي تستهدف دعم التحكم في الوزن من خلال مركبات نباتية مستخلصة بطرق علمية.

وأكدت حنفي أن التعاون بين الجهات البحثية والصناعية يسهم في تحويل نتائج الدراسات العلمية إلى منتجات قابلة للتطبيق، بما يدعم جهود تطوير قطاع المكملات الغذائية والصناعات الدوائية في مصر.