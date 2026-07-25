متحدث البترول : ربط بئر جديدة بالشبكة القومية للغاز

كشف المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة "بي بي" البريطانية تستعد لبدء إنتاج بئر "فيوم شمال-4" بالبحر المتوسط بنهاية أغسطس المقبل، بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، في خطوة تدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزز إمدادات الشبكة القومية للغاز.

البنية التحتية والاستثمارات

وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن البئر الجديد سيتم ربطه سريعًا بالشبكة القومية للغاز، مستفيدًا من البنية التحتية والاستثمارات القائمة بالفعل، وهو ما يختصر الوقت اللازم لبدء الإنتاج دون الحاجة إلى إنشاء مرافق جديدة.

وأشار إلى أن وزارة البترول، بالتعاون مع شركة "بي بي"، تستعد لوضع بئر "فيوم شمال-4" على خريطة الإنتاج خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يضيف نحو 80 مليون قدم مكعب يوميًا إلى إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

تأمين احتياجات الدولة

وفيما يتعلق بما أوردته وكالة رويترز بشأن إجراء مصر محادثات مع شركات طاقة عالمية، من بينها شل وتوتال إنرجيز وبي بي، لشراء ما بين 15 و18 شحنة من الغاز الطبيعي المسال شهريًا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أوضح ناجي أن وزارة البترول تجري بصورة مستمرة مفاوضات مع موردين وأسواق مختلفة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

وأكد أن التفاوض مع الشركات العالمية يُعد جزءًا طبيعيًا من عمل الوزارة في إطار استراتيجية تنويع مصادر الإمداد، مشددًا على أن أي اتفاقات يتم التوصل إليها سيتم الإعلان عنها رسميًا في حينها، وفق الإجراءات المتبعة.