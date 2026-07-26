محطة تاريخية ملهمة.. أيمن عطية يهنئ الإسكندرانية بالعيد القومي للمحافظة

تقدم المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بخالص التهنئة إلى أبناء محافظة الإسكندرية وكافة المواطنين، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين للعيد القومي للمحافظة، والذي يوافق السادس والعشرين من يوليو من كل عام.

العيد القومي للإسكندرية يُمثل محطة تاريخية ملهمة

وأكد محافظ الإسكندرية أن العيد القومي يُمثل محطة تاريخية ملهمة نستحضر فيها عراقة هذه المدينة الباسلة ومواقف أبنائها الوطنية المشرفة، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات وفقاً لرؤية الدولة المصرية.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية بمواطنيها وعراقتها تظل دائماً نموذجاً فريداً في التطور والبناء، داعياً جموع المواطنين إلى التكاتف ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لدعم مسيرة التنمية في عروس البحر المتوسط، ومتمنياً لمصرنا الحبيبة دوام الأمن والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.