رئيس الإمارات يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا سبل التعاون بين البلدين

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع آندي بيرنهام رئيس وزراء بريطانيا اليوم خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وهنأ بن زايد خلال الاتصال آندي بيرنهام بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة متمنياً له التوفيق في قيادة بلده نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى العمل معاً لمواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية - البريطانية الراسخة وتوسيع آفاق تعاونهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الصديقين.

كما تبادل الرئيس الإماراتي ورئيس الوزراء البريطاني وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.