الاحتلال يفرض حصارًا على محافظة طولكرم.. و22 ألف نازح يواجهون أوضاعًا صعبة

قال محافظ طولكرم، إن إسرائيل تعتقد أن ممارساتها ضد الفلسطينيين قد تؤدي إلى إخضاعهم، مؤكدًا أن الاحتلال يفرض إغلاقًا شبه كامل على محافظة طولكرم، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية.

استمرار العمليات والإجراءات الإسرائيلية

وأوضح المحافظ في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" أن المحافظة تشهد موجة نزوح كبيرة نتيجة اعتداءات الاحتلال، مشيرًا إلى أن نحو 22 ألف نازح يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة في ظل استمرار العمليات والإجراءات الإسرائيلية.

استهداف المدنيين الفلسطينيين

وأضاف محافظ طولكرم أن الضفة الغربية لا تشهد مواجهات بالمعنى التقليدي، معتبرًا أن ما يحدث هو "حرب يشنها المستوطنون على الفلسطينيين"، مؤكدًا أن الممارسات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية تمثل، بحسب وصفه، "إرهابًا" يستهدف المدنيين الفلسطينيين.

توفير الحماية للمدنيين

وأشار محافظ طولكرم إلى أن استمرار هذه السياسات يزيد من معاناة السكان، داعيًا إلى تحرك دولي لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية للمدنيين في الضفة الغربية.