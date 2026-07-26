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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اجتماع الثلاثاء المقبل لتنظيم اتحاد المهرجانات السينمائية المصرية| خاص

مسعد فودة
مسعد فودة
محمد نبيل

يعقد عدد من القائمين على المهرجانات السينمائية المصرية اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل، لبحث تأسيس اتحاد ينظم العمل المشترك بينها، وذلك برعاية نقابة السينمائيين ووزارة التضامن الاجتماعي، باعتبار أن هذه المهرجانات تتبع جمعيات أهلية مُشهرة من الوزارة.
 

ويشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من المهرجانات، من بينها مهرجان أسوان لسينما المرأة، ومهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، إضافة إلى عدد من المهرجانات الأخرى.
 

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب قرارات لجنة المهرجانات الأخيرة بشأن مهرجان الإسكندرية السينمائي، والمخالفات التي رصدتها بحق مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.
 

ومن المنتظر أن يحاول الاجتماع مناقشة آليات تنظيم العمل بين المهرجانات، ووضع ضوابط واضحة تحكم عملها في المستقبل.

وقررت اللجنة العليا للمهرجانات مطلع يونيه الماضي عدم التصريح بإقامة الدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والتى كان مقررًا تنظيمها خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل، برئاسة الكاتب الصحفى والناقد الأمير أباظة.

وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات، الذى عقد الليلة، لمناقشة أوضاع المهرجان فى أعقاب الخلافات التى شهدتها جمعية كتاب ونقاد السينما، الجهة المنظمة للحدث، إلى جانب مراجعة أداء المهرجان خلال السنوات الأخيرة.

مسعد فودة المهرجانات المصرية السينما المصرية

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