رئيس أركان الجيش الكويتي يبحث مع قائدي قيادة مجلس التعاون ودرع الجزيرة تعزيز التعاون المشترك

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن خالد الشريعان، اليوم، قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي، اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد البلوي، وقائد قوات درع الجزيرة، اللواء الركن محمد بن عبدالرحمن الرويس.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن اللقاء شهد استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي، بما يدعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك ويعزز التكامل بين مختلف القطاعات العسكرية.

وأشارت إلى أن اللقاء حضره نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح، وعدد من كبار الضباط القادة من كلا الجانبين.