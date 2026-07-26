رئيس الإمارات يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء المملكة المتحدة سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم / الأحد/، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس وزراء المملكة المتحدة آندي بيرنهام، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى العمل معا لمواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية البريطانية الراسخة وتوسيع آفاق تعاونهما، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وهنأ الشيخ محمد بن زايد، بيرنهام بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، متمنيا له التوفيق في قيادة بلده نحو مزيد من التقدم والازدهار، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.