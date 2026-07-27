وكيل الصحة من مستشفى القناطر الخيرية: سرعة استكمال الفحوصات الطبية للمرضى

أجرى الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية بمستشفى القناطر الخيرية، يرافقه الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي، والدكتور حسنين لطفي مدير إدارة المستشفيات، وكان في استقبالهم الدكتور سيد النحاس مدير المستشفى، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وشملت الجولة المرور على عدد من الأقسام الطبية، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وتقديم الرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة.



وأشاد وكيل وزارة الصحة بالأداء المتميز لفريق الرعاية بالمستشفى، مثمنًا جهود الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة الصحية.



ووجّه الشلقاني بإجراء فحص عصبي شامل لإحدى الحالات بقسم الرعاية، مع سرعة استكمال التقييم بواسطة طبيب المخ والأعصاب لضمان التشخيص الدقيق والتدخل العلاجي في الوقت المناسب، كما شدد على سرعة إجراء جميع التحاليل والفحوصات اللازمة ومتابعة نتائجها أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة بما يحقق أفضل رعاية للمرضى.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن الجولات الميدانية المفاجئة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، بهدف متابعة مستوى الأداء داخل المنشآت الصحية، والوقوف على احتياجاتها، وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، مع استمرار دعم وتحفيز الفرق الطبية على تقديم أفضل مستويات الرعاية.