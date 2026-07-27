الصحة: 4.8 مليون جلسة علاج طبيعي وافتتاح 75 قسمًا ووحدة جديدة خلال العام المالي الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 4 ملايين و857 ألفًا و838 جلسة علاج طبيعي بالمحافظات خلال العام المالي الماضي 2025-2026، مع التوسع في خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل عبر افتتاح أقسام ووحدات جديدة وتطوير المنشآت القائمة وتنفيذ برامج تدريبية ودعم أنشطة التوعية المجتمعية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم افتتاح وتشغيل 75 قسمًا وعيادة جديدة للعلاج الطبيعي والتأهيل داخل 19 محافظة، وتطوير ورفع كفاءة أكثر من 90 قسمًا ووحدة في 15 محافظة وتزويدها بأكثر من 250 جهازًا طبيًا، بما يدعم تقديم الخدمات في المستشفيات والمنشآت الصحية.

وانضم قسم العلاج الطبيعي بمستشفى طنطا العام بمحافظة الغربية إلى منظومة تدريب البورد المصري، ونفذت الإدارة 117 زيارة ميدانية شملت 117 مستشفى ومنشأة صحية في 18 محافظة لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات.

وأشار الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي إلى استمرار جهود تنمية الكوادر البشرية بتنفيذ 1650 يومًا علميًا في أكثر من 150 مستشفى ووحدة ومنشأة صحية، منها 907 أيام لممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي و743 يومًا لطلبة الامتياز، بهدف دعم التدريب العملي وتنمية المهارات الإكلينيكية.

والوزارة نُظمت 8 مؤتمرات علمية متخصصة في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر والدقهلية وكفر الشيخ وبني سويف، تناولت تأهيل إصابات العمود الفقري والحوض، والتأهيل بعد إصابات الرباط الصليبي، وعلاج السمنة، والليمفيديما، وتأهيل الأطفال المبتسرين داخل وحدات العناية المركزة.

94 دورة تدريبية في 8 محافظات

ونفذت الإدارة 94 دورة تدريبية في 8 محافظات حول إصابات الملاعب وأمراض العمود الفقري والمفاصل والتصريف الليمفاوي والأمراض العصبية والعضلية وصحة المرأة والعناية المركزة وتأهيل الأطفال.

وفي مجال التعاون الأكاديمي، تم توقيع 5 بروتوكولات تعاون مع كليات العلاج الطبيعي بالجامعة الألمانية الدولية وجامعة النهضة وجامعة رشيد وجامعة ميريت بسوهاج وجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا، لتدريب الطلاب وأطباء الامتياز، إلى جانب توزيع طلاب العلاج الطبيعي لقضاء فترة الامتياز والتدريب العملي بمديريات الشؤون الصحية بالتنسيق مع 27 جامعة حكومية وخاصة.

ونفذت الإدارة العامة للعلاج الطبيعي 742 ندوة تثقيفية للمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية حول آلام الرقبة والعمود الفقري وإصابات المفاصل والأعصاب والعصب السابع وعرق النسا والتشوهات القوامية لدى الأطفال، لتعزيز الوعي بدور العلاج الطبيعي في الوقاية والعلاج والتأهيل.

وشملت الأنشطة المجتمعية حملة للكشف عن تشوهات العمود الفقري في 11 مدرسة بمحافظة بني سويف، ومبادرة للتوعية بالتغذية الصحية استهدفت طالبات المرحلة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ.