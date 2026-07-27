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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خبراء أرصاد : هونج كونج تستعد لعواصف أشد وشتاء أكثر دفئًا ورطوبة بسبب ظاهرة النينيو

خبراء أرصاد
خبراء أرصاد
أ ش أ

حذرت مجموعة "أصدقاء الأرض" في هونج كونج وخبير أرصاد بارز من أن المدينة قد تشهد عواصف أقوى وشتاءً أكثر دفئًا ورطوبة خلال العام الجاري، مع توقعات بتفاقم ظاهرة النينيو وتحولها إلى حدث فائق الشدة.

وأوضحت المجموعة أن ارتفاع حرارة مياه البحر الناتج عن النينيو سيمنح الأعاصير المدارية مزيدًا من الرطوبة والطاقة، ما يزيد من قوتها عند اقترابها من هونج كونج.

وكانت هيئة الأرصاد في المدينة قد توقعت في مايو الماضي أن تتحول بعض الأعاصير الأربعة إلى السبعة المتوقع مرورها على مسافة 500 كيلومتر من هونج كونج هذا العام إلى أعاصير فائقة.

كما أشارت البيانات إلى أن متوسط درجة الحرارة السنوية في هونج كونج ارتفع بنحو 0.14 درجة مئوية كل عقد منذ عام 1885.

وحذرت "أصدقاء الأرض" من أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة سيزيد من مخاطر الإصابة بضربات الشمس والمشكلات الصحية المرتبطة بالحر، في حين قد تتسبب الأمطار الغزيرة في الضغط على شبكات تصريف المياه ورفع مخاطر الفيضانات داخل المدينة.

وظاهرة النينيو هي ارتفاع طبيعي ومؤقت في درجات حرارة مياه السطح في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، مما يسبب اضطرابات جوية عالمية مثل موجات الجفاف أو الأمطار الغزيرة والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

أصدقاء الأرض وخبير أرصاد عواصف توقعات الشدة

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