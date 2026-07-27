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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فخري الفقي : توجيهات الرئيس السيسي مشروع وطني لنشر الوعي وخفض الأعباء المعيشية

الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة القاهرة
الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة القاهرة
محمود محسن

أكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة القاهرة، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس القيادة الاستراتيجية بـ"الأوكتاجون" شهد إصدار ثمانية تكليفات وتوجيهات للحكومة، واصفًا إياها بأنها تمثل "مشروعًا وطنيًا" يستهدف نشر مزيد من الوعي بما يجري في مصر، وإحاطة الجهاز الإداري للدولة بكافة التفاصيل على مختلف المستويات، خاصة في المحليات.


وأوضح "الفقي" خلال حواره لبرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الرقابة على الأداء التنفيذي داخل الوحدات المحلية، مشيرًا إلى أهمية وجود شفافية ورقابة فعالة، وأنه "آن الأوان لبدء الانتخابات المحلية"، بما يتيح وجود مجالس شعبية محلية تقوم بدور "ضابط الإيقاع" في متابعة التنفيذيين، بما يسهم في تحقيق التوازن والحد من الثغرات ومظاهر الفساد المحتملة.


وتابع أن من أبرز ما تضمنته توجيهات القيادة السياسية إعداد برنامج لخفض الأعباء المعيشية عن المواطنين، معتبرًا أن ذلك يعكس وعي القيادة السياسية بالظروف الاقتصادية الحالية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن تحرير سعر الصرف وتخفيضه أكثر من مرة.


وأشار أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة القاهرة، إلى أن الدولة تبنت سياسة مرونة سعر الصرف، مع الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على الاحتياطي النقدي وعدم التفريط في الدولار، موضحًا أن ترك سعر الصرف يتحرك وفق آليات المرونة يعكس توجهًا اقتصاديًا يوازن بين متطلبات السوق والحفاظ على استقرار الاحتياطيات.

يدعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار

وشدد الفقي على أن هذه التوجيهات تعكس توجهًا متكاملًا يجمع بين الإصلاح الإداري وتعزيز الرقابة المحلية، إلى جانب تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار والتنمية.

فخري الفقي جامعة القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة

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