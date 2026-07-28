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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28-7-2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
رانيا أيمن

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، مقارنة بمستوياته أمس، حيث انخفض في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بنحو 60 قرشًا للشراء والبيع، كما تراجع في بنك قناة السويس بنحو 70 قرشًا، وسط تراجع في أسعار الصرف بباقي البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.65 جنيه للشراء، و50.79 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.

الدولار يواصل انخفاضه بعد تباطؤ التضخم الأمريكي وتراجع توقعات رفع الفائدة

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي إلى 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك HSBC إلى 50.66 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار في بنك البركة 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) إلى 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار سعر الدولار في البنوك

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