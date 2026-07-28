للرجال فقط.. اليك طرق الوقاية من الصلع

يرغب عدد كبير من الرجال في معرفة طرق الوقاية من الصلع ومنع تساقط الشعر حيث أنه من أكثر المشكلات الصحية شيوعا من سن التلاتينات.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك لا يمكن تغيير جيناتك المسئولة عن الصلع، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لدعم صحة شعرك وربما إبطاء تساقطه وأبرزها:

تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على كمية كافية من البروتين

الحصول على الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة (مثل الحديد والزنك) من نظامك الغذائي

إدارة التوتر

ممارسة النظافة الجيدة للشعر وفروة الرأس

ولعل الأهم من ذلك كله، لا تتجاهل علامات تساقط الشعر عند ظهورها لأول مرة فالصلع عند الرجال قابل للعلاج بشكل كبير عند البدء به مبكراً واستشر طبيباً أو طبيب جلدية لوضع خطة عناية بالشعر مناسبة.

ينصح بألا تنتظر وتفترض أنه من المبكر جداً فعل أي شيء حيال تساقط شعرك و إذا كان الأمر مهماً بالنسبة لك، فتواصل مع مختص فأكبر خطأ يرتكبه الرجال هو الانتظار طويلاً قبل اتخاذ أي إجراء لعلاج تساقط الشعر والصلع.