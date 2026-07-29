محمود شوقي: جراديشار يقترب من سيراميكا.. والصفقة في مراحلها الأخيرة

كشف الإعلامي محمود شوقي، عبر قناته على “يوتيوب”، أن انتقال السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم الأهلي، إلى سيراميكا كليوباترا أصبح قريبًا للغاية، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي بات مسألة وقت فقط.

وأوضح شوقي أن اللاعب عقد جلسة جرى خلالها إبلاغه بكافة تفاصيل انتقاله إلى سيراميكا، مع وعده بالحصول على فرصة مشاركة أكبر، إلى جانب امتيازات مالية جيدة، مشيرًا إلى أن راتبه سيكون مضمونًا وفقًا للاتفاق المبرم بين الناديين.

وأضاف أن الصفقة لا تواجه أي خلافات بين جميع الأطراف، وأن ما يتبقى فقط هو الانتهاء من الإجراءات الورقية تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب