محافظ أسوان يوجه بالتصدى الحاسم للتعديات على أراضى الدولة

واصل حى الصداقة الجديدة بأسوان جهوده فى رصد وإزالة أى مخالفات فى مهدها حيث نفذ الحى برئاسة محمد صلاح إزالة فورية لحالتى تعدى بمنطقة خلف المول الثانى بإجمالى مساحة 220 م2.

ويأتى ذلك فى ظل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدى الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة بالإزالة الفورية لها للحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيه ، ووفقاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

إزالة فورية للتعديات فى المهد

وقامت الأجهزة التنفيذية بحى الصداقة الجديدة بإيقاف أعمال البناء المخالف ، وتنفيذ إزالة فورية لحالتى التعدى قبل استكمالهما، وذلك بحضور الفنيين المختصين بالحى، بما يضمن عدم عودة المخالفات مرة أخرى .

جهود متنوعة

متابعة ميدانية لضمان التنفيذ

وجاءت أعمال الإزالة بمتابعة ميدانية من محمد محمود ربيع نائب رئيس مركز ومدينة أسوان ، للتأكد من تنفيذ الإجراءات القانونية بكل حسم، والتعامل الفورى مع أى محاولات للتعدى على أراضى الدولة .

إستمرار حملات التصدى للمخالفات

إستمرار تنفيذ حملات الرصد والمتابعة الميدانية، والتعامل الفورى مع أى مخالفات أو تعديات، تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة وفرض هيبة القانون .

تؤكد هذه الجهود استمرار محافظة أسوان فى تنفيذ إستراتيجية الدولة للحفاظ على أراضى أملاك الدولة، والتصدى لكافة صور البناء المخالف والتعديات فى مهدها، من خلال المتابعة المستمرة والتدخل الفورى، بما يرسخ سيادة القانون ويحافظ على مقدرات الدولة.