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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عايزة أشوف ورقة إجابتي وأعرف الحقيقة.. طالبة الـ 4% في الثانوية العامة توضح

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم
نتيجة الثانوية العامة 2026

ناشدت ريم محمد أحمد، طالبة الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، المسؤولين تمكينها من الاطلاع على ورقة إجابتها، بعد حصولها على مجموع 4%، مؤكدة أنها تريد معرفة الحقيقة.

وقالت، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2: "محتاجة أشوف ورقي بجد، وياريت محدش يستخدم فيها كده، عايزة أعرف الحقيقة."

وأضافت أن والديها علما بالنتيجة قبلها، مشيرة إلى أن والدتها تعرضت لصدمة شديدة، لأنها كانت تتابع معها المذاكرة طوال العام، وكانت تؤكد لها باستمرار أنها فخورة بمجهودها.

وأوضحت أن أسرتها كانت راضية بأي نتيجة، لكنها كانت تتمنى أن يعكس مجموعها حجم المجهود الذي بذلته طوال العام الدراسي.

وأكدت ريم أنها خرجت من جميع الامتحانات وهي مطمئنة إلى أدائها، موضحة أنها كانت ترى أن الامتحانات جاءت في المستوى الطبيعي، وتمكنت من التعامل مع الأسئلة، حتى في المواد التي أثارت جدلًا مثل الكيمياء واللغة العربية.

وأضافت أنها كانت تراجع إجاباتها بعد الامتحانات مع إحدى زميلاتها، وكانت الإجابات متطابقة، مشيرة إلى أن زميلتها نفسها حصلت على 97%، وهو ما زاد من دهشتها بعد ظهور نتيجتها.

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