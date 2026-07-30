بسمة وهبة: إسرائيل تربي أبناءها على كراهية العرب والمسلمين

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الإسرائيليين «بيتولدوا ويعيشوا على كره الإسلام والمسلمين وبلادنا العربية»، معتبرة أن الدولة الإسرائيلية تغرس في مناهجها وثقافتها مشاعر الكراهية تجاه العرب، وتعمل على ترسيخ فكرة أنهم «شعب الله المختار» وما يرتبط بها من شعور بالاستعلاء وعدم قبول الآخر: «هم كمان بيكرهونا»، مؤكدة أن هذه التربية تنعكس على العلاقة بين الجانبين.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّها تشعر بتوتر شديد كلما تحدثت عن إسرائيل وما يجري في فلسطين، وقالت معتذرة للمشاهدين بعد مقاطعة قصيرة داخل الاستوديو: «أنا آسفة يا جماعة... أنا لما باجي أتكلم عن إسرائيل والشعب العربي أنا الحقيقة بتوتر وبتضايق جدًا جدًا جدًا جدًا».

وأكدت أن ما يتعرض له الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة، يجعل الشعوب العربية تشعر بقدر كبير من الغضب تجاه إسرائيل.

وأشارت بسمة وهبة إلى أن هذا الشعور انعكس في الاحتفاء بفوز اللاعب المصري محمد السيد على منافسه الإسرائيلي، موضحة أن الغزاويين، وكذلك المصريون والشعوب العربية، شعروا بـ«حلاوة النجاح ونشوة النصر»، حتى وإن كان الانتصار في منافسة رياضية.

وأردفت، أن الحركة التي قام بها محمد السيد بعد الفوز، عندما أشار إلى نفض الغبار عن كتفه، كانت تعبيرًا عن الغضب والانتصار على الخصم، معتبرة أن هذا التفاعل يعكس حجم ما تشعر به الشعوب العربية تجاه ما يحدث في غزة وفلسطين.

https://www.youtube.com/watch?v=yWaiNHen41g