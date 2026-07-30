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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد السيد: مواجهة منتخب إسرائيل لها طعم خاص بسبب ما نراه يوميًا في فلسطين

محمد السيد،
محمد السيد،
رحمة سمير
نتيجة الثانوية العامة 2026

قال محمد السيد، نجم منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة، المتوج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات، المقامة في هونج كونج، بعدما اقتنص فوز غالي وثمين أمام الدولة المحتلة، إنّ الإنجاز الذي حققه المنتخب يمثل لحظة تاريخية للرياضة المصرية، موضحًا أن حلم الفريق منذ بداية البطولة كان التتويج بأول ميدالية عالمية لمصر في منافسات الفرق.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": «الواحد دايمًا بيحاول يرفع اسم مصر»، مشيرًا إلى أن المنتخب كان يسعى إلى تحقيق هذا الحلم مهما كان المنافس، قبل أن يشاء القدر أن تكون المواجهة الحاسمة أمام منتخب إسرائيل.

وأوضح محمد السيد أن كثيرين ركزوا على حركة «تنفيض الغبار» عقب الفوز، إلا أنه يرى أن «النظرة» كانت أكثر تعبيرًا عن مشاعره، مضيفًا: «أعتقد أكتر من الحركة نفسها، النظرة هي اللي كانت بتعبر أكتر عن شعور واحنا بنلعب ضد منتخب إسرائيل».

وأشار إلى أن مواجهة هذا المنتخب كان لها «طعم خاص»، في ظل ما يشاهده اللاعبون يوميًا من فيديوهات وما يتعرض له الفلسطينيون، مؤكدًا أن المباراة لم تكن مجرد منافسة رياضية، بل لعب فيها المنتخب بعقله وقلبه ومشاعره، وليس بجسده فقط.

وأشار بطل منتخب مصر إلى أن طريق الإنجاز لم يكن سهلًا، إذ مرّ مثل أي رياضي عالمي بإصابات وفترات إحباط، وكشف أنه خسر قبل ثلاثة أيام فقط من منافسات الفرق مباراة ربع نهائي الفردي بفارق لمسة واحدة حرمته من المنافسة على أول ميدالية فردية لمصر في بطولة العالم، إلا أن الله عوضه بعد أيام قليلة بإنجاز أكبر، مؤكدًا أنه لا يحب التركيز على التحديات بقدر ما يركز على الإنجازات واللحظات الجميلة التي تمحو كل الصعوبات.

وأضاف محمد السيد أن النجاح الذي تحقق جاء نتيجة منظومة متكاملة، في ظل الدعم الذي تلقاه من الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ورعاته، إلى جانب الدور الذي قام به والده والمدرب الإيطالي في قيادة المنتخب نحو هذا الإنجاز التاريخي.

وأوضح أن المنتخب احتفل عقب المباراة باستعادة تفاصيل اليوم الذي كتب فيه صفحة جديدة في تاريخ السلاح المصري، معربًا عن أمله في أن يكون هذا الإنجاز مجرد بداية، وأن ينجح المنتخب خلال الأولمبياد المقبلة في حصد أول ميدالية أولمبية في تاريخ اللعبة بمصر والعالم العربي وأفريقيا، مع مواصلة رفع علم مصر في جميع المحافل الدولية.

https://www.youtube.com/watch?v=0rHqQwYH0u4 

إسرائيل محمد السيد فلسطين لميدالية البرونزية بسمة وهبة

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