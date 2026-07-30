جمال الزهيري: من المستحيل عمل جون إدوارد في الأهلي.. ومجلس الزمالك ظلمه

أكد جمال الزهيري أن استمرار معتمد جمال مع نادي الزمالك يعد قرارًا جيدًا للغاية، مشددًا على ثقته في قدرة الفريق على تقديم موسم قوي.

وقال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي ، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، : "بقاء معتمد جمال مع الزمالك قرار جيد جدًا وأرشح عبدالواحد السيد لتولي منصب المدير الرياضي للنادي ".

وأشار الزهيري إلى أن مجلس إدارة الزمالك لم يتعامل بالشكل المناسب مع جون إدوارد، مؤكدًا أن الزمالك ظلم جون إدوارد، مضيفا أن الزمالك فريق كبير وقادر على تحقيق مفاجآت في الموسم الجديد.

وعن احتمالية عمل جون إدوارد في النادي الأهلي مستقبلًا، قال الزهيري: "مستحيل أن يعمل جون إدوارد في الأهلي".

وأضاف الزهيري أن مشاركة الأهلي في بطولة الكونفدرالية، ليست عقابًا، مؤكداً أن الأهلي ظلم نفسه بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري وعدم مشاركته في بطولة دوري الأبطال.