مصطفى عبد الخالق: جون إدوارد حمل الزمالك أعباء مالية كبيرة بصفقات غير مفيدة

قال مصطفى عبد الخالق، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إنه اعتذر عن عدم الاستمرار في موقعه الحالي كمستشار لمجلس الإدارة، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت العديد من التحديات التي أثرت على مسيرة النادي.



وأضاف عبد الخالق في مدخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن بداية الأزمات كانت بعد فقدان الأرض المخصصة للنادي، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة كان لها تأثير كبير على مستقبل الزمالك، كما أكد أن غياب التنسيق بين الإدارات المختلفة انعكس على سير العمل داخل النادي.

وأضاف عبد الخالق أن قوة المال أصبحت عنصرًا حاسمًا في المنافسة، مشيرًا إلى أن الزمالك رغم الظروف الصعبة ووقف القيد ونجح في تحقيق بطولات، قائلًا: "أنا حصلت على 3 بطولات في 7 سنوات من النادي الأهلي، لكن الزمالك استطاع أن ينافس ويحصد بطولات رغم الأزمات".

وتابع عبد الخالق: "هناك علامات استفهام حول أسباب بعض الأزمات داخل النادي، ومن بينها دور المدير المالي، كما أن تجربة جون إدوارد مع الزمالك كان المستفيد الأكبر منها هو جون إدوارد نفسه، بينما لم يحقق الزمالك الاستفادة المطلوبة".

وواصل عبد الخالق" انقسام مجلس الإدارة تسبب في العديد من الأزمات أبرزها وجود 18 حكمًا على النادي، رغم أن هناك 8 قضايا فقط كان من الممكن حلها ببيع لاعب واحد، ولكن لا يوجد من يمتلك سياسة إدارية واضحة داخل الزمالك".

وأكد عبد الخالق أن الزمالك لم يستفد من تجربة جون إدوارد، مشددًا على أن الأخير كان المستفيد الأكبر، وحمل النادي أعباء مالية كبيرة بسبب الصفقات التي أبرمها ولم تفد النادي وأن رحيله لن يؤثر على النادي.

وأضاف: أن جون إدوارد حمل الزمالك أعباء مالية كبيرة من خلال صفقات لم تقدم الإضافة المطلوبة، وكان يرغب في رحيل معتمد جمال وتعيين مدير فني يكون قريبًا منه.

واختتم عبد الخالق تصريحاته قائلًا: "مدرسة الفن والهندسة بتطلع ناظر جديد وهو معتمد جمال، لكنها بتتخلص عليه".