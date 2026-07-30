قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة ضابطي شرطة إثر تصادم ملاكي مع سيارة شرطة بجمصة
ليفربول يكرم محمد صلاح بوضع قميصه في مقر ملعبه التاريخي
هل يجوز عدم إخراج الزكاة على الذهب الزينة؟.. دار الإفتاء توضح الحكم
موجة حر غير مسبوقة.. إجلاء آلاف السكان مع اتساع حرائق الغابات في فرنسا
مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟
بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات وحالة الطقس
أسعار العملات العربية في مصر .. آخر تحديث
كلمتان لأداء شكر اليوم والليلة.. من رددهما كتب له زيادة في رزقه وحسناته
انفجارات جديدة تهز عبادان.. تصاعد التوتر جنوب غرب إيران
انفجارات عنيفة تهز الأهواز.. تصاعد التوتر في جنوب غرب إيران
أبو الدهب: وجود الأهلي في الكونفدرالية سيجعلها أقوى من دوري الأبطال
انفجارات تهز آبادان جنوب غربي إيران.. وترقب لبيان رسمي يكشف الملابسات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى عبد الخالق: جون إدوارد حمل الزمالك أعباء مالية كبيرة بصفقات غير مفيدة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري
نتيجة الثانوية العامة 2026

قال مصطفى عبد الخالق، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إنه اعتذر عن عدم الاستمرار في موقعه الحالي كمستشار لمجلس الإدارة، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت العديد من التحديات التي أثرت على مسيرة النادي.


وأضاف عبد الخالق في مدخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن بداية الأزمات كانت بعد فقدان الأرض المخصصة للنادي، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة كان لها تأثير كبير على مستقبل الزمالك، كما أكد أن غياب التنسيق بين الإدارات المختلفة انعكس على سير العمل داخل النادي.

وأضاف عبد الخالق أن قوة المال أصبحت عنصرًا حاسمًا في المنافسة، مشيرًا إلى أن الزمالك رغم الظروف الصعبة ووقف القيد ونجح في تحقيق بطولات، قائلًا: "أنا حصلت على 3 بطولات في 7 سنوات من النادي الأهلي، لكن الزمالك استطاع أن ينافس ويحصد بطولات رغم الأزمات".

وتابع عبد الخالق: "هناك علامات استفهام حول أسباب بعض الأزمات داخل النادي، ومن بينها دور المدير المالي، كما أن تجربة جون إدوارد مع الزمالك كان المستفيد الأكبر منها هو جون إدوارد نفسه، بينما لم يحقق الزمالك الاستفادة المطلوبة".

وواصل عبد الخالق" انقسام مجلس الإدارة تسبب في العديد من الأزمات أبرزها وجود 18 حكمًا على النادي، رغم أن هناك 8 قضايا فقط كان من الممكن حلها ببيع لاعب واحد، ولكن لا يوجد من يمتلك سياسة إدارية واضحة داخل الزمالك".

وأكد عبد الخالق أن الزمالك لم يستفد من تجربة جون إدوارد، مشددًا على أن الأخير كان المستفيد الأكبر، وحمل النادي أعباء مالية كبيرة بسبب الصفقات التي أبرمها ولم تفد النادي وأن رحيله لن يؤثر على النادي.

وأضاف: أن جون إدوارد حمل الزمالك أعباء مالية كبيرة من خلال صفقات لم تقدم الإضافة المطلوبة، وكان يرغب في رحيل معتمد جمال وتعيين مدير فني يكون قريبًا منه.

واختتم عبد الخالق تصريحاته قائلًا: "مدرسة الفن والهندسة بتطلع ناظر جديد وهو معتمد جمال، لكنها بتتخلص عليه".

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد المشككين في نتيجة الثانوية العامة بالسوشيال ميديا

تنسيق الجامعات 2026

لطلاب الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي

مجلس الوزراء

«العمل عن بُعد مستمر».. قرار مرتقب لمجلس الوزراء بشأن العمل أون لاين في أغسطس 2026

ريم

قلبي محروق على بنتي.. والدة طالبة البحيرة تكشف مفاجآت بعد حصول نجلتها على 15% بالثانوية العامة

الام

بعد شكوى أم.. مستشفيات جامعة الزقازيق تكشف حقيقة وفاة رضيع وعدم العثور على جثمانه

الطالبة ريم محمد بالبحيرة

طالبة «الصفر» في الثانوية العامة.. متفوقة تتحوّل إلى راسبة بـ15 درجة وسط مطالبات عاجلة بمراجعة النتيجة

مصاريف الجامعات الاهلية2026

الطب والهندسة من 150 ألفا.. مصاريف الجامعات الأهلية 2026

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

كيف تقدم تظلمًا على نتيجة الثانوية العامة 2026؟ الرابط وقيمة الرسوم

ترشيحاتنا

فيسبوك

عطل غامض يضرب "فيسبوك".. شكاوي متزايدة تكشف عن خلل مفاجئ

كاديلاك مطلية بالذهب

مطلية بالذهب.. كاديلاك تطرح سيارة نادرة لأول مرة

بنتلي

بنتلي تحافظ على إرثها العريق في أول سيارة كهربائية بتاريخها

بالصور

روبي تثير الجدل فى آخر جلسة تصوير تخضع لها

روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها
روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها
روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها

رغم استمرار المبيعات.. تباطؤ نمو السيارات الكهربائية عالميا خلال النصف الأول من 2026

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

غياب السائق يغير سلوك الركاب.. تقارير ترصد فوضى داخل سيارات الأجرة ذاتية القيادة

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

بالأحمر الجريء..داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها

داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

كريم سامي مغاوري

كريم سامي مغاوري: أحضر لمسلسل «بيت بابا».. ولم أحسم وجودي في رمضان 2027 |فيديو

عمر محمد رياض

عمر محمد رياض: شهيرة تتمنى العودة بعمل يليق بتاريخها.. وأراهن على نجاح «تروما» |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد