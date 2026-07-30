أحمد بسيوني: لا تهاون في تطبيق قرار منع نزول البحر حفاظًا على الأرواح

أكد أحمد بسيوني، مدير مكتب صدى البلد بالإسكندرية، أن الأجهزة المعنية بالمحافظة تتعامل بمنتهى الحزم مع حالات مخالفة تعليمات السلامة على الشواطئ، خاصة في أوقات رفع الراية الحمراء التي تشير إلى اضطراب حالة البحر وخطورة السباحة، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من حوادث الغرق التي شهدتها الإسكندرية خلال الموسم الصيفي الماضي.

وأوضح أحمد بسيوني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض رواد رحلات اليوم الواحد يصرون على النزول إلى البحر رغم التحذيرات الواضحة، إلا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بالتعاون مع مفتشيها، تطبق قرار منع السباحة بشكل كامل دون استثناء، حفاظًا على سلامة المواطنين.

حظر السباحة بعد الثامنة مساءً

وأشار مدير مكتب صدى البلد بالإسكندرية إلى أن جميع شواطئ المحافظة تلتزم بمنع نزول البحر بعد الساعة الثامنة مساءً، حيث يُسمح للمواطنين بالبقاء على الشاطئ والاستمتاع بالأجواء دون ممارسة السباحة.

ولفت إلى أن هذا القرار يأتي نتيجة انتهاء عمل فرق الإنقاذ في هذا التوقيت، إضافة إلى صعوبة متابعة حالة البحر ليلًا، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث الغرق، مؤكدًا أن سلامة المصطافين تمثل أولوية قصوى.

عقوبات تصل إلى سحب ترخيص الشاطئ

وشدد بسيوني على أن مخالفة التعليمات الخاصة بمنع السباحة في أوقات الخطر لا تمر دون محاسبة، موضحًا أن مستأجر الشاطئ الذي يسمح بالنزول إلى البحر رغم رفع الراية الحمراء أو بعد المواعيد المحددة يتعرض في البداية إلى إنذار رسمي، وقد تتصاعد العقوبات لتصل إلى سحب ترخيص التشغيل نهائيًا حال تكرار المخالفة.

وأكد أن الجهات المختصة تنفذ هذه الإجراءات بكل حزم لضمان الالتزام الكامل بقواعد السلامة وحماية أرواح المواطنين.

إقبال سياحي غير مسبوق على شواطئ الإسكندرية

وفي سياق آخر، كشف بسيوني عن أن محافظة الإسكندرية تشهد موسمًا صيفيًا استثنائيًا من حيث أعداد الزائرين، حيث استقبلت المدينة نحو 2.5 مليون مواطن خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، مقارنة بنحو مليوني زائر فقط خلال الأسبوع السابق، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على الشواطئ والمتنزهات مع ذروة موسم الإجازات الصيفية.

أسعار الشواطئ تبدأ من 5 جنيهات

وأوضح مدير مكتب صدى البلد بالإسكندرية أن المحافظة لا تزال توفر شواطئ تناسب مختلف الفئات، حيث تبدأ أسعار دخول الشواطئ العامة من 5 جنيهات فقط في شاطئ جليم العام، ويشمل هذا المقابل استخدام الكرسي والشمسية.

وأضاف أن أسعار شواطئ القطاع الشرقي تتراوح بين 15 و30 جنيهًا للفرد، فيما يُعد شاطئ طاحونة المندرة الأعلى سعرًا بين الشواطئ العامة، إذ تبلغ قيمة تذكرة الدخول 30 جنيهًا للفرد، مع استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمصطافين.