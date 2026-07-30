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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإصلاح والنهضة يعلن رفضه الكامل لأي اعتداء يستهدف الأراضي المصرية

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة
محمد الشعراوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

يتابع حزب الإصلاح والنهضة باهتمام بالغ البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن نتائج التحقيقات الأولية في الحادث الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط، والذي أوضح أن الحادث ناتج عن طائرة مسيّرة، مع استمرار الجهات المختصة في استكمال التحقيقات للوقوف على جميع ملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

ويعرب حزب الإصلاح والنهضة عن تقديره للدولة المصرية، ولجميع مؤسساتها المعنية، على ما اتسمت به إدارة الأزمة من شفافية ومسؤولية في إعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام، بما يعكس نهجًا مؤسسيًا قائمًا على إطلاع المواطنين على الحقائق أولًا بأول، ويُسهم في مواجهة الشائعات وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة رفضه الكامل لأي اعتداء يستهدف الأراضي المصرية أو منشآتها الحيوية أو يمس سيادة الدولة وأمنها القومي، مشددًا على أن أمن مصر وسيادتها يمثلان خطًا أحمر لا يمكن المساس به، وأن الدولة تمتلك من القدرات والإمكانات ما يكفل حماية مصالحها والرد على أي تهديد وفقًا لما تقتضيه اعتبارات الأمن القومي والقانون الدولي.

كما يؤكد حزب الإصلاح والنهضة رفضه لأي محاولات تستهدف جرّ مصر إلى دائرة الصراع أو استدراجها إلى مواجهات تخدم أجندات أطراف أخرى على حساب أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن الحكمة في إدارة الأزمات، والتمسك بحسن تقدير الموقف، واتخاذ القرار في التوقيت المناسب، تمثل جميعها عناصر قوة للدولة المصرية، ولا تنتقص بأي حال من قدرتها على حماية أمنها القومي والدفاع عن مصالحها.

ويدعو حزب الإصلاح والنهضة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، بما يعزز وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات.

ويجدد حزب الإصلاح والنهضة ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة المصرية، وفي قدرتها على استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمن الوطن والحفاظ على استقراره وصون مصالحه العليا.

حزب الإصلاح والنهضة مجلس الوزراء نتائج التحقيقات الأولية سفينتان ميناء دمياط

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