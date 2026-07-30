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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ألذ فطيرة حادقة بالجلاش.. مكونات متوفرة ونتيجة مضمونة

فطيرة الجلاش
فطيرة الجلاش
ريهام قدري
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إذا كنتي من محبي الاكلات السريعة بالصيف إليك طريقة سهلة ولذيذة لتحضير فطيرة حادقة بالجلاش بحشوة الجبن والخضار:

المقادير

لفة جلاش.

3 بيضات.

كوب لبن.

نصف كوب زبدة أو سمن مذاب.

رشة ملح وفلفل أسود.


للحشوة:

كوب جبنة موزاريلا.

نصف كوب جبنة رومي أو شيدر مبشورة.

فلفل ألوان مقطع مكعبات صغيرة.

زيتون شرائح (اختياري).

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

رشة زعتر أو أوريجانو.


الطريقة

1. اخلطي البيض مع اللبن والملح والفلفل.


2. ادهني صينية بالزبدة، ثم ضعي نصف كمية الجلاش مع دهن كل ورقة بقليل من الزبدة.


3. وزعي الحشوة بالتساوي فوق الجلاش.


4. غطيها بباقي أوراق الجلاش مع دهن كل ورقة بالزبدة.


5. اسكبي خليط البيض واللبن على الوجه واتركي الصينية 10 دقائق حتى يتشرب الجلاش الخليط.


6. ادهني الوجه بقليل من الزبدة، ثم اخبزيها في فرن ساخن على 180 درجة مئوية لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.


7. اتركيها 5 دقائق بعد خروجها من الفرن ثم قطعيها وقدميها ساخنة.

نصيحة: يمكنكِ تغيير الحشوة حسب الرغبة بإضافة بسطرمة، أو سجق، أو شاورما دجاج، أو سبانخ مع الجبن للحصول على نكهات مختلفة.

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