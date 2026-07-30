تمرد في قاعدة سدية تيمان.. 100 جندي إسرائيلي ينسحبون من الكتيبة بعد مشاجرة مع قائدهم

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بفرار عشرات الجنود والقادة من كتيبة تابعة للواء جفعاتي من القاعدة العسكرية سديه تيمان ، في جنوب فلسطين المحتلة بعد تشديد الإجراءات التأديبية المفروضة عليهم.

وأشارت صحيفة إسرائيل هيوم في تقرير لها إلى أنّ أكثر من 100 جندي وقائد غادروا القاعدة حاملين حقائبهم الشخصية فقط تاركين أسلحتهم بعد خلاف مع قائد كتيبتهم.

ونبهت الصحيفة إلى أنه قد تمّ اتخاذ القرار بعد أن قام قائد الكتيبة بكسر اللوحات المعدنية أمام الجنود، وهي عبارة عن لوحات تظهر عليها الشعارات المعنوية للسرايا في الكتيبة.





وقالت معاريف نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي أن انسحاب الجنود من سديه تيمان غير معهود وأخرج كتيبتهم من الجاهزية العملياتية ، مشيرة إلى أن التمرد في سديه تيمان سببه محاولة فرض مقاتلين قدامى أعرافا داخل كتيبة تسابار.



وذكر المصدر العسكري ذاته أن كتيبة تسابار كانت تستعد لدخول قطاع غزة وباتت الآن غير مؤهلة عملياتيا.

ومن جانبه ، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن انسحاب الجنود من قاعدة سديه تيمان قيد التحقيق وما جرى لا ينسجم مع قيم الجيش.