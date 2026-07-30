قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالشورت.. ظهور غريب للسيناتور فيترمان أمام نتنياهو يقلب وسائل التواصل الاجتماعي
خطة زمنية للغاز والربط الكهربائي.. تفاصيل المباحثات المصرية الليبية بمدينة العلمين
مواعيد ومقار إجراء قرعات حجز 229 وحدة سكنية بهيئة تعاونيات البناء
بدء موجة حارة جديدة في مصر.. «الأرصاد» تعلن ذروتها وموعد انكسارها
أنشيلوتي يتصدّر المشهد.. تعرّف على أعلى مدربي المنتخبات الوطنية أجرًا في العالم
الاتحاد الأوروبي يعدل اتفاقية دعم أوكرانيا لتتلقى كييف تمويلا إضافيا بقيمة 8.3 مليار يورو
الكهرباء تحذر: لا تستخدموا هذه الكروت لشحن العدادات
وسط التصعيد.. باكستان تؤكد: مفاوضات واشنطن وطهران «مستمرة»
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
ثروة كروية بالمجان.. 10 نجوم ينتظرون حسم مستقبلهم في الميركاتو الصيفي
مجلس الوزراء يرصد استمرار النشاط التشغيلي بميناء دمياط بكفاءة كاملة على مدار الساعة| صور
الرئيس السيسي: مصر أولت اهتماما كبيرا بدعم السلم والاستقرار في ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تمرد في قاعدة سدية تيمان.. 100 جندي إسرائيلي ينسحبون من الكتيبة بعد مشاجرة مع قائدهم

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
محمود نوفل
نتيجة الثانوية العامة 2026

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بفرار  عشرات الجنود والقادة من كتيبة تابعة للواء جفعاتي من القاعدة العسكرية سديه تيمان ، في جنوب فلسطين المحتلة بعد تشديد الإجراءات التأديبية المفروضة عليهم.

وأشارت صحيفة إسرائيل هيوم في تقرير لها إلى أنّ أكثر من 100 جندي وقائد غادروا القاعدة حاملين حقائبهم الشخصية فقط تاركين أسلحتهم بعد خلاف مع قائد كتيبتهم.

ونبهت الصحيفة إلى أنه قد تمّ اتخاذ القرار بعد أن قام قائد الكتيبة بكسر اللوحات المعدنية أمام الجنود، وهي عبارة عن لوحات تظهر عليها الشعارات المعنوية للسرايا في الكتيبة.


 

وقالت معاريف نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي أن انسحاب الجنود من سديه تيمان غير معهود وأخرج كتيبتهم من الجاهزية العملياتية ، مشيرة إلى أن التمرد في سديه تيمان سببه محاولة فرض مقاتلين قدامى أعرافا داخل كتيبة تسابار.


وذكر المصدر العسكري ذاته أن كتيبة تسابار كانت تستعد لدخول قطاع غزة وباتت الآن غير مؤهلة عملياتيا.

ومن جانبه ، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن انسحاب الجنود من قاعدة سديه تيمان قيد التحقيق وما جرى لا ينسجم مع قيم الجيش.

جيش الاحتلال لواء جفعاتي القاعدة العسكرية سديه تيمان جنوب فلسطين المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية في مصر .. آخر تحديث

ترشيحاتنا

إمام عاشور

طارق السيد يفجر مفاجأة بشأن عرض اتحاد جدة لإمام عاشور

تشيلسي

تشيلسي يتصدر.. تعرف على أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقا خلال آخر 5 مواسم

محمد صلاح

عرض أخير وترقب كبير.. هل يرتدي محمد صلاح قميص بشكتاش؟

بالصور

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد