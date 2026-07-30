قطر تدين بشدة تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت

أدانت قطر بأشد العبارات تجدد اعتداءات إيران على أراضي كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، واعتبرتها انتهاكًا صارخاً لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الخميس، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة،حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" .

وشددت على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.