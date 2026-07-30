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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الوفد يستنكر استهداف سفينتين بميناء دمياط.. ويشيد بشفافية مجلس الوزراء فى إعلان النتائج الأولية

ة الدكتور السيد البدوي شحاتة ، رئيس حزب الوفد
ة الدكتور السيد البدوي شحاتة ، رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلن حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه.

واستنكر رئيس الوفد استهداف سفينتين بميناء دمياط بطائرة مسيرة، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء اليوم الخميس، مثمنًا ما تضمنه بيان مجلس الوزراء من شفافية ومسؤولية في إعلان النتائج الأولية للتحقيقات المتعلقة بحادث الحريق الذي تعرضت له السفينتان بميناء دمياط، والإفصاح عن المعطيات التي توصلت إليها الجهات المختصة حتى هذه المرحلة.

وأضاف حزب الوفد أن إطلاع الرأي العام على الحقائق المؤكدة، مع التأكيد في الوقت ذاته على استمرار التحقيقات وعدم استباق نتائجها النهائية، يعكس نهجًا مسؤولًا يعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، ويؤكد أن التعامل مع القضايا المرتبطة بالأمن القومي يجب أن يتم وفق أسس مؤسسية وقانونية، بعيدًا عن الشائعات أو الافتراضات.

ويؤكد الحزب ثقته الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة وأجهزتها المختصة على استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الحادث ومن يقف وراءه، واتخاذ الإجراءات الحاسمة التي تعبر عن مصر القوية لحماية وصون الأمن القومي وإيلام من يحاول المساس به، كما يدعو الوفد الجميع إلى التروي وتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو الحملات الإعلامية التي تستهدف إثارة البلبلة أو التشكيك في مؤسسات الدولة.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف كافة القوى الوطنية والمؤسسات، وكل مواطن مصري عليه مسؤولية تجاه وطنه بالاتحاد والتكاتف وتغليب المصلحة العليا للبلاد على أي اعتبار.

واختتم رئيس الوفد بيانه قائلًا: "حفظ الله مصر وأمنها، ووقاها وشعبها كل سوء."

حزب الوفد الدكتور السيد البدوي شحاتة الأمن القومي المصري مجلس الوزراء ميناء دمياط

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