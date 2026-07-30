نائب رئيس حزب إرادة جيل: بيان الحكومة بشأن ناقلة الغاز يؤكد احترام الدولة للمواطن

أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن تعامل الحكومة المصرية مع حادث استهداف ناقلة الغاز اتسم بالمسؤولية والشفافية، من خلال إصدار بيان رسمي يوضح حقيقة الواقعة فور السماح بذلك في ضوء التقديرات الأمنية، وهو ما يعكس احترام الدولة للرأي العام وحق المواطنين في المعرفة.

وأوضح نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن الملفات المرتبطة بالأمن القومي لا يمكن التعامل معها بمنطق السباق الإعلامي أو الاستجابة للشائعات، وإنما وفق حسابات دقيقة تضمن الحفاظ على أمن الدولة وسلامة الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة.

وأشار ضيف إلى أن بعض المنصات المعادية والشامتة تستغل مثل هذه الأحداث لبث الأكاذيب والتشكيك في مؤسسات الدولة، داعيًا المواطنين إلى عدم تداول أي معلومات مجهولة المصدر، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأضاف إبراهيم ضيف، أن قوة الدولة لا تقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما أيضًا بمدى وعي شعبها وقدرته على مواجهة الحملات المغرضة، مؤكدًا أن المصريين كانوا دائمًا على قدر المسؤولية في التعامل مع التحديات الوطنية.

واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الدولة والقيادة السياسية في هذه المرحلة يمثل واجبًا وطنيًا، وأن وحدة الصف الداخلي هي الرسالة الأقوى في مواجهة كل من يحاول استهداف أمن مصر واستقرارها.