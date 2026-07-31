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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد تحرك النواب..كيف واجه القانون مروجو إعلانات الوهم و الدجل الطبى عبر مواقع التواصل؟

حبس
حبس
أميرة خلف

في ظل تزايد شكاوى المواطنين من انتشار إعلانات الدجل الطبي عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تستغل آلام المرضى وتروج لعلاجات ووصفات غير موثقة، تصاعدت التحركات البرلمانية للمطالبة بتشديد الرقابة ومحاسبة المتورطين في هذه الممارسات. 

في هذا الصدد، حذر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب من تنامى ظاهرة الإعلانات الطبية المضللة والدجل العلاجى عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبعض القنوات الفضائية المغمورة والتى باتت تشكل خطراً حقيقياً على صحة وحياة المواطنين. 

عقوبة النصب والاحتيال 

 ونستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبة المقررة قانونا لمواجهة جرائم النصب والاحتيال ، باعتبارها إحدى الجرائم التي قد تنطبق على كل من يستخدم وسائل احتيالية للإيقاع بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تقديم خدمات أو علاجات وهمية.

عقوبة النصب في القانون 

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

كما يعاقب كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

إعلانات الدجل الطبي القنوات الفضائية منصات التواصل حبس عقوبة محمد سليم مجلس النواب

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