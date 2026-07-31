3 فئات بالقانون.. الأطفال المستحقون للمعاش الشهري؟

حدد قانون الطفل حقوق تكفل الحماية الاجتماعية والصحية للأطفال، حيث نظم الحالات التي تستحق الحصول على معاش شهري.

وحددت المادة (49) أحقية عدد من الفئات في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي، لا يقل عن 60 جنيهًا، وذلك وفقًا للشروط والقواعد المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.

الفئات المستحقة للمعاش الشهري

الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.

أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.

أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون أو المسجونة المعيلة، وكذلك المحبوس أو المحبوسة المعيلة، إذا كانت مدة الاحتجاز أو الحبس لا تقل عن شهر.

ووفقًا للمادة (15) من قانون الطفل، حدد المشرع الأشخاص المكلفين قانونًا بالتبليغ عن واقعة الميلاد، وجاء ترتيبهم على النحو التالي:

والد الطفل إذا كان حاضرًا.

والدة الطفل، بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مديرو المستشفيات، والمؤسسات العقابية، ودور الحجر الصحي، وغيرها من الأماكن التي تقع بها الولادات.

العمدة أو الشيخ.