هتافات معارضة تستقبل رئيس الوزراء الإسباني في زيارته إلى سبتة

استقبل محتجون رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بهتافات معارضة لدى وصوله إلى مدينة سبتة، في ظل تصاعد التوترات عقب موجة العبور غير النظامي التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية.



وردد المحتجون شعارات تنتقد أداء الحكومة في التعامل مع أزمة الهجرة، مطالبين باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لحماية الحدود واستعادة الأمن في المدينة.



وتأتي زيارة سانشيز إلى سبتة في وقت تشهد فيه المدينة استنفارًا أمنيًا، بعد تدفق آلاف المهاجرين إليها، وسط استمرار الجهود الإسبانية لاحتواء الأزمة وتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود.