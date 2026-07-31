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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد واقعة مصحة القاهرة.. عقوبة إدارة منشأة طبية غير مرخصة

الحبس
الحبس
محمد الشعراوي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بإدارة مصحة لعلاج الإدمان "غير مرخصة" بالقاهرة والتعدى على أحد نزلائها بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته داخل المصحة.

العقوبة القانونية

ونص قانون تنظيم المنشآت الطبية،على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق .

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.

تفاصيل الواقعة

و تبلغ لقسم شرطة عين شمس من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "متوفى إثر إصابته بجرح قطعى بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة" - مقيم بدائرة القسم).

 بالفحص وسؤال أهلية المتوفى (شقيقته ووالدته) قررتا بقيامهما بإيداع المذكور "من متعاطى المواد المخدرة" بتاريخ 24 / الجارى بإحدى المصحات غير المرخصة لعلاج الإدمان "كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم" ، وأضافت شقيقته بقيام أحد الأشخاص بالتواصل هاتفياً معها وإبلاغها بتعرض شقيقها لحالة إعياء وعقب ذلك قام بإحضاره لمحل إقامتهما وتوجها به للمسشفى إلا أنه توفى.

أمكن تحديد وضبط مالك المصحة ومرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" ، مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) ، وبحوزتهم سيارة "فان" المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهم أقروا بقيام إثنين منهم بالتعدى على المذكور بالضرب وتكبيله وقيام أحدهما بضربه بإستخدام عصا خشبية فى محاولة للسيطرة عليه أثناء محاولته الهروب من المصحة مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ، وأقر الأخران بقيامهما بإصطحابه ونقله لمحل سكنه بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق المصحة.

عقوبة إدارة منشأة طبية غير مرخصة إدارة منشأة طبية غير مرخصة مصحة إدمان مصحة إدمان بالقاهرة

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