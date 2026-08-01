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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

علوم تغذية العاصمة تواصل ترسيخ مكانتها الأكاديمية في إعداد كوادر لقيادة مستقبل الصحة

كلية علوم التغذية بجامعة العاصمة
كلية علوم التغذية بجامعة العاصمة
حسام الفقي

تواصل كلية علوم التغذية بجامعة العاصمة، منذ انطلاقها، تعزيز مكانتها كأحد الصروح الأكاديمية المتخصصة في إعداد كوادر علمية ومهنية تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات علوم الأغذية والتغذية العلاجية وتغذية المجتمع، انطلاقًا من رؤية الجامعة في تقديم تعليم جامعي حديث يواكب المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل.


وتحرص الكلية على تقديم برامج أكاديمية متطورة تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي والبحث العلمي، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على الابتكار والمنافسة في مختلف القطاعات الصحية والغذائية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والأخلاقيات المهنية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصحة العامة وأهداف التنمية المستدامة.


وتضم الكلية ثلاثة برامج أكاديمية متخصصة تشمل علوم الأغذية، والتغذية العلاجية، وتغذية المجتمع، حيث تركز هذه البرامج على تنمية مهارات الطلاب في مجالات سلامة الغذاء، وتكنولوجيا وتصنيع الأغذية، والتغذية العلاجية، والتوعية الغذائية، والبحث العلمي، بما يؤهلهم للعمل بكفاءة في مختلف المؤسسات الصحية والصناعية والبحثية.


كما تتيح الكلية لخريجيها فرصًا متميزة للعمل في المستشفيات والمراكز الطبية، والهيئات الرقابية، وشركات الصناعات الغذائية، ومراكز البحوث، والمعامل المتخصصة، والمؤسسات التعليمية، إلى جانب مجالات الاستشارات الغذائية وريادة الأعمال، بما يعكس اتساع آفاق سوق العمل أمام خريجيها.


وتولي الكلية اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، من خلال دعم المشروعات البحثية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الصحية والصناعية، والمشاركة في المبادرات المجتمعية التي تستهدف نشر الوعي الغذائي وتحسين جودة الحياة، بما يعزز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.


وأكد الدكتور نعيم رابح، عميد كلية علوم التغذية بجامعة العاصمة، أن الكلية استطاعت أن تخطو خطوات ثابتة نحو بناء منظومة تعليمية متكاملة ترتكز على الجودة والتميز والابتكار، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى إلى تخريج كوادر تمتلك الكفاءة العلمية والعملية، وقادرة على الإسهام في تطوير قطاع التغذية والصناعات الغذائية والرعاية الصحية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.


وأضاف أن الكلية تواصل تطوير برامجها الأكاديمية وبنيتها التعليمية والتدريبية، وتعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الصحية والبحثية والصناعية، لإتاحة فرص تدريب حقيقية للطلاب، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد خريج قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، وقادر على إحداث أثر إيجابي في المجتمع، مؤكدًا أن الاستثمار في إعداد المتخصصين في علوم التغذية يعد استثمارًا في صحة الإنسان ومستقبل الوطن.

كلية علوم التغذية جامعة العاصمة المعايير الدولية سوق العمل

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