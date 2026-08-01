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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب التقدم لبرنامج «بدايتي» لدعم مشروعات التخرج للعام 2026/2027

مشروع بدايتي
مشروع بدايتي
نهلة الشربيني

في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز دور الجامعات في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتطبيق، أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم للدورة الجديدة من برنامج «مشروعي.. بدايتي» لدعم مشروعات تخرج طلاب السنة النهائية بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2026/2027.

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف ورعاية المشروعات المبتكرة، وربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات الصناعة وسوق العمل، ودعم الطلاب في تطوير حلول تكنولوجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال مسارين رئيسيين هما: المشروعات الفردية ومشروعات التحالفات (المشروعات المجمعة).

ويستهدف البرنامج عددًا من المجالات ذات الأولوية، من بينها الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتكنولوجيا العميقة، والحوسبة الكمية، وعلوم الفضاء، والأجهزة الطبية، والتكنولوجيا الحيوية، والنانوتكنولوجي، والتكنولوجيا الخضراء، وكفاءة الطاقة، والثورة الصناعية الرابعة، وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في دعم الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

مواعيد التقديم:

📌 المشروعات المجمعة (التحالفات): حتى 30 سبتمبر 2026.

📌 المشروعات الفردية: حتى 31 أكتوبر 2026.

روابط التقديم:

🔹 المشروعات المجمعة (التحالفات):

https://eforms.asrt.sci.eg/GraduationProjectOrg

🔹 المشروعات الفردية:

https://eforms.asrt.sci.eg/GraduationProject

ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا:

https://www.asrt.sci.eg

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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