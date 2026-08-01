طريقة عمل جيلي سلطة الفواكه الصحي بمذاق محبب في حر الصيف

جيلي سلطة الفواكه الصحي من الحلويات الصحية التي يمكنك الاعتماد عليها خلال أيام الصيف الحارة، فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل جيلي سلطة الفواكه الصحي، فيما يلي……

مقادير جيلي سلطة الفواكه الصحي



● كيوي مكعبات

● تفاح أحمر مكعبات

● عنب أحمر وأخضر

● مانجو مكعبات

● برتقال مكعبات

● توت مشكل

● جيلاتين بودرة

● ماء

● عسل اختياري

● عصير ليمون

طريقة تحضير جيلي سلطة الفواكه الصحي



يذوب الجيلاتين في قليل من الماء

يضاف له قليل من الماء الدافئ ويخلط عل النار حتى الغليان وتمام التجانس

ثم يضاف العسل ويخلط جيدا حتى تمام التجانس

ثم يضاف له ماء بارد ويخلط جيدا

ثم يخلط مع الفواكه وعصير الليمون

ويوضع الخليط في كاسات

ويدخل الثلاجة حتى تمام التماسك

ويقدم