الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة رجل وامرأة في القاهرة .. وهذه عقوبة المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين إحدى السيدات وطليق شقيقتها أثناء تنفيذ حكم رؤية طفل داخل إحدى الحدائق بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 يوليو تبلغ لقسم شرطة حلوان بحدوث مشاجرة بين (أخصائى تغذية علاجية - مقيم بدائرة القسم) وشقيقة طليقته (موظفة – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، لخلاف حول موعد انتهاء الرؤية ومحاولة الثانية الإنصراف مصطحبة نجل الأول قبل انتهاء الموعد المحدد لذلك .. وبمواجهة الطرفين أيدا ما جاء بالفحص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدًا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكانت قد قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالقاهرة وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة عين شمس بين طرف أول: (أحد الأشخاص ، وشقيقه)، وطرف ثان : (عامل ، ونجلته ، وشقيقه ) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات بينهم حول لهو الأطفال قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشادهم ضبط (2 سلاح أبيض "المستخدمان فى التعدى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .