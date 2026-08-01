وكيل تعليم الغربية يباشر سير امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية

باشر ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسى 2025م ـ 2026 م وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحان وعدم وجود أى شكاوى من امتحانات اليوم لامتحانات الدبلومات الفنية .

توجيهات تعليم الغربية

الجدير بالذكر أن عدد لجان سير الامتحانات يبلغ 16 لجنة على مستوى المحافظة، منها 10 لجان للتعليم الثانوي الصناعي، ولجنتان للتعليم الثانوي الزراعي، و4 لجان للتعليم الثانوي التجاري والفندقي، ويؤدي الامتحانات بها 13153 طالبًا وطالبة بمختلف نوعيات التعليم المختلفة .

انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام الكامل بجميع الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنفيذ التعليمات المستديمة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا الحظر التام لاصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، سواء بالنسبة للطلاب أو جميع العاملين باللجان، مع تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه أي مخالفة، حفاظًا على الانضباط، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.